Halle Berry reconta os 10 ossos que já quebrou em sua carreira: ‘braços, costelas, cóccix’ e mais

Em uma competição quase injusta, Halle Berry e Mark Wahlberg compararam as fraturas que já sofreram em sets de filmagens durante sua carreira. Em um novo vídeo da Netflix promovendo A Liga, seu novo filme de ação, Berry recontou os 10 ossos que já quebrou durante a sua filmografia.

“Eu já fui nocauteada três vezes, quebrei um braço, quebrei as costelas duas vezes - duas costelas uma vez, três costelas outra vez -, quebrei o cóccix, dois dedos do pé e um dedo da mão”, contou a atriz. Em comparação, Wahlberg sai perdendo feio: “uma lesão no menisco, um ombro deslocado e ferimentos no ego, algumas vezes”.

Halle Berry em cena do filme O Sequestro, de 2017 Foto: Di Bonaventura Pictures/Divulgação