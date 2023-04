IA rejuvenesce Harrison Ford, mas pode custar milhões de empregos em Hollywood

The Washington Post - Chad Nelson levou cerca de uma semana para fazer milhares de fotos de criaturas peludas e florestas mágicas usando Dall-E, um gerador de imagens de inteligência artificial que se tornou viral no ano passado. Agora, ele fez o primeiro curta-metragem de animação que usa imagens geradas exclusivamente pela ferramenta de IA.

O filme de cinco minutos de Nelson, chamado Critterz, foi lançado online esta semana e apresenta aos espectadores criaturas fofinhas que habitam uma selva imaginária, lembrando um cruzamento entre uma criação da Pixar e um documentário no estilo de David Attenborough.

É um exemplo inicial que destaca as possibilidades e as armadilhas do uso da inteligência artificial na produção de filmes, um desenvolvimento que tanto entusiasma quanto preocupa Hollywood.

Chad Nelson, diretor de 'Critterz', anima um rosto gerado por inteligência artificial em seu computador. Foto: Courtesy of Chad Nelson/Native Foreign

Nelson, um artista visual de São Francisco, não contou com IA para toda a produção: ele mesmo escreveu o roteiro e contratou atores para gravar o áudio e animadores para dar vida às criaturas. Normalmente, uma grande equipe levaria seis meses inteiros para criar os tipos de imagens de alta qualidade em Critterz, disse o diretor do filme, Nelson. Mas usando o Dall-E da OpenAI, o processo foi muito mais rápido.

“Definitivamente, levou muito menos tempo e muito menos dinheiro do que se eu tivesse feito da maneira tradicional”, disse Nelson em entrevista ao The Washington Post. Ele experimentou intensamente com Dall-E, usando prompts como aqueles para fazer “um monstro felpudo listrado com pequenos chifres espreitando sobre uma colina coberta de musgo em uma floresta enevoada, iluminado por trás” para criar rapidamente seus personagens. OpenAI, o laboratório de IA de São Francisco que criou o Dall-E, ajudou a financiar o filme de Nelson.

Cineastas independentes e estúdios de Hollywood foram os primeiros a adotar ferramentas de inteligência artificial generativas, que podem criar textos, imagens e vídeos com base em dados valiosos. Esses produtos cada vez mais avançados podem economizar tempo e recursos, dizem seus proponentes. Está fazendo Harrison Ford parecer mais jovem para seu próximo filme Indiana Jones. E deu a Val Kilmer sua voz de volta para Top Gun: Maverick. Isso fez Thanos se parecer mais com Josh Brolin em Vingadores: Guerra Infinita.

Mas a entrada dessas ferramentas está causando apreensão. Um relatório do Goldman Sachs no final de março disse que a IA generativa poderia perturbar significativamente a economia global e sujeitar 300 milhões de empregos à automação. O Writers Guild of America, que representa roteiristas, está travando negociações com estúdios de cinema - e a maneira como a inteligência artificial pode ser usada na redação de roteiros é um ponto crítico. Atores, como Keanu Reeves, estão levantando o alarme, dizendo que a ascensão da IA generativa é “assustadora” e pode ser uma maneira de os executivos não pagarem os artistas de maneira justa.

O quão amplamente a IA é adotada em Hollywood depende, em parte, de como questões mais amplas de propriedade intelectual, consentimento e negociações contratuais se desenrolam, dizem advogados e especialistas em mídia.

“A IA generativa realmente muda o jogo”, disse Ryan Meyer, especialista em direitos autorais e advogado da Dorsey & Whitney, mas “há muitos problemas que precisam ser resolvidos”.

Hollywood não é estranha à inteligência artificial. Antes do recente surgimento de chatbots de IA, geradores de imagem e modificadores de voz, os estúdios usavam a tecnologia para preencher cenas de batalha e para animação digital, disse Joshua Glick, estudioso de estudos de cinema e mídia do Bard College.

Mas as imagens, texto e áudio que as empresas de inteligência artificial generativa podem criar agora são muito mais realistas, disse ele. Não são apenas ferramentas que os supervisores profissionais de efeitos visuais podem usar, disse Glick; agora eles também estão disponíveis para “pessoas comuns”.

Josh Brolin como Thanos em 'Vingadores: Guerra Infinita' Foto: Marvel Studios

Muitos estúdios de Hollywood veem essa tecnologia como uma forma de simplificar e cortar custos ao fazer filmes. Greg Brockman, presidente e cofundador da OpenAI, que fabrica o ChatGPT, argumentou que a IA vai melhorar o cinema, permitindo que as pessoas tenham experiências imersivas e interativas com a arte. Ele deu o exemplo do final de Game of Thrones da HBO.

“Imagine se você pudesse pedir à sua IA para criar um novo final que segue um caminho diferente”, disse Brockman em março na conferência South by Southwest em Austin. “Talvez até você se colocando lá como personagem principal ou algo assim, sendo experiências interativas.”

Nelson lançou a ideia de fazer um filme usando imagens Dall-E para a OpenAI em setembro. A organização forneceu doações para apoiar Critterz, mas representantes da empresa não disseram quanto doaram.

Enquanto Nelson criou a maior parte das imagens dos personagens usando Dall-E logo após o lançamento da ferramenta no início do ano passado, ele disse que não poderia confiar apenas na inteligência artificial para criar o filme.

Harrison Ford como Indiana Jones em 2023 Foto: Lucasfilm Ltd. via AP)

A IA não pode gerar vídeo com qualidade profissional, disse Nelson, então ele precisaria de animadores profissionais para dar vida às suas imagens. Ele fez parceria com a produtora Native Foreign.

Nelson também colaborou com seu filho de 21 anos, que programou a ferramenta de movimento 3D, chamada Unreal Engine, para animar os rostos dos personagens.

Na segunda-feira, 10, o filme foi lançado ao público e a OpenAI disse que é um modelo de como a IA vai democratizar a produção de filmes. “Critterz é um exemplo vibrante de como os artistas podem usar ferramentas de IA para revelar ideias que antes estavam fora de alcance devido ao orçamento, tempo ou recursos”, disse Natalie Summers, profissional de comunicação da OpenAI, em comunicado.

Mas essa democratização não vem sem riscos para a produção de filmes e indústrias adjacentes, como videogames, segundo fontes da mídia e reportagens. Na China, a inteligência artificial já está tirando empregos de ilustradores de videogame em favor de software que pode animar imagens em segundos, mostra um relatório do Rest of World.

Nelson disse que é provável que a IA substitua alguns empregos em Hollywood e, ao mesmo tempo, crie potencialmente mais. Ele apontou para a entrada do software de edição de computador e como isso substituiu trabalhos e processos mais manuais de edição de filmes.

“Existem alguns empregos que podem simplesmente desaparecer completamente”, disse ele. “Pode haver alguma dor, mas apesar de tudo, acho que haverá mais oportunidades.”

Mídia e especialistas jurídicos também disseram que o uso de IA na produção de filmes levanta várias preocupações - e a lei ainda não está clara.

Os atores estão se posicionando sobre o assunto. Reeves disse à Wired Magazine em fevereiro que tinha cláusulas em seu contrato para impedir a manipulação digital de apresentações desde o final dos anos 1990. Embora reconheça os benefícios que a IA pode trazer, ele a vê mais como uma ameaça para os criadores de Hollywood do que como uma bênção.

No passado, houve suspiros no uso da IA que ainda moldam a forma como as pessoas pensam sobre isso hoje. Notavelmente, disse Glick, houve um incidente há dois anos em que um documentário sobre o falecido chef e personalidade da TV Anthony Bourdain foi investigado porque os cineastas recriaram sua voz e não ficou claro se eles obtiveram permissão para fazê-lo.

As atuais negociações do Writers Guild oferecem um exemplo inicial de como artistas e atores podem tentar se proteger, observaram Glick e Meyer. O sindicato afirmou que o trabalho gerado pela inteligência artificial não pode ser considerado material “fonte” ou “literário”, duas disposições importantes que determinam parcialmente como o crédito é dado aos roteiristas e como eles são pagos, de acordo com especialistas em mídia.

“As empresas não podem usar IA para minar os padrões de trabalho dos escritores, incluindo remuneração, resíduos, direitos separados e créditos”, disse o sindicato em um comunicado de 22 de março no Twitter.

Harrison Ford em foto de 2020 Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Mas questões legais mais profundas permanecem, segundo Meyer. Softwares como ChatGPT, Dall-E e seu sucessor, Dall-E 2, criam trabalhos de alta qualidade porque analisam padrões em conjuntos de dados massivos que contêm propriedade intelectual, como imagens feitas por outros artistas ou livros e filmes escritos por pessoas.

Quanto crédito é devido às pessoas cujo trabalho é usado em dados de treinamento de IA ainda é uma questão em aberto que a lei de direitos autorais não respondeu, de acordo com Meyer.

Algumas dicas estão vindo do governo, disse ele, apontando para uma diretriz de meados de março do Escritório de Direitos Autorais dos EUA afirmando que o trabalho criado por IA sem intervenção ou envolvimento humano não pode ser protegido por direitos autorais. Mas há vários processos judiciais em andamento que provavelmente oferecerão uma orientação mais forte, acrescentou.

“Sempre haverá adotantes iniciais”, disse Meyer. “Mas acho que (Hollywood) vai levar as coisas bem devagar até que tenham mais informações dos tribunais.”