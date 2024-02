‘I’m Just Ken’: Ryan Gosling vai cantar no palco do Oscar 2024

Indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Barbie, Ryan Gosling fará sua estreia como cantor nos palcos da cerimônia deste ano. Segundo a Variety, o astro apresentará a canção I’m Just Ken, que é sua música-tema no filme estrelado por Margot Robbie.

Tradicionalmente, todas as músicas indicadas na categoria de Melhor Canção são apresentadas durante a cerimônia de premiação. Então, o anúncio com a performance do ator não vem a ser uma surpresa. Em 2008, por exemplo, Amy Adams cantou Happy Working Song, canção do filme Encantada indicada naquele ano.

PUBLICIDADE Composta por Mark Ronson e Andrew Wyatt, I’m Just Ken foi indicada na categoria contra outra canção do filme Barbie, a favorita What Was I Made For?, escrita e cantada por Billie Eilish. Barbie é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares, além de ter sido o filme de maior bilheteria de 2023. A obra foi indicada a oito categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Canção Original.

Ryan Gosling como Ken no primeiro filme live-action da Barbie. Foto: Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures

Oscar 2024

Com apresentação de Jimmy Kimmel, o Oscar 2024 acontece em 10 de março deste ano. No Brasil, a cerimônia será exibida ao vivo pela plataforma de streaming Max e o canal pago TNT, com início às 19h.

O longa-metragem mais indicado do ano, e favorito ao prêmio de Melhor Filme, é Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, com 13 nomeações. Pobres Criaturas é o segundo mais indicado da edição com 11 menções.