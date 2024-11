“Fui dispensada pela minha agência, meus projetos foram cancelados. Fui usada como exemplo do que não fazer se você quiser continuar trabalhando”, disse a atriz ao The Times. “Há tantas pessoas desempregadas agora desde novembro do ano passado... Que perderam seus empregos, como zeladores, escritores, pintores, pessoas que trabalham em refeitórios, professores substitutos que foram demitidos porque tuitaram algo, ou curtiram um tuíte, ou pediram por um cessar-fogo”, continuou ela.

Mais conhecida por filmes como The Rocky Horror Picture Show (1975), Thelma & Louise (1991) e Lado a Lado (1998), Susan venceu o Oscar de melhor atriz em 1996 por Os Últimos Passos de um Homem. Além do extenso currículo, ela também é ativista em prol de diversas causas sociais e forte crítica de figuras políticas como o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o atual presidente americano Joe Biden e o presidente reeleito Donald Trump.