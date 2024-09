Vamos aos casos que o autor desenvolveu. Um grupo de imigrantes italianos, vindo da Foggia para os EUA, criou uma comunidade no novo mundo com o nome da cidade original da península: Roseto. Dado “outlier”: a saúde cardíaca dos habitantes da cidade na Pensilvânia era muito melhor do que a média dos norte-americanos.

Diante disso, pesquisadores indicaram que haveria relação com a culinária dali ou com os exercícios físicos. Nada apareceu de excepcional. Convivendo no local, esses cientistas descobriram uma comunidade muito protetora dos seus habitantes, com várias gerações sob o mesmo teto e certo espírito igualitário.

A saúde parecia estar ligada à vida comunitária. Tais pesquisadores tiveram de olhar além do indivíduo e do seu estrito quadro de exames particulares.