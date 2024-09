Conheça os 12 filmes brasileiros habilitados para o Oscar 2025

'Motel Destino', 'Ainda Estou Aqui' e 'Estômago 2' estão entre os filmes brasileiros habilitados para o Oscar 2025 Foto: Reprodução; Alile Dara Onawale/Divulgação; Paris Filmes

Faltam alguns meses para o Oscar, mas a Academia Brasileira de Cinema já anunciou nesta segunda-feira, 2, uma lista com os 12 filmes que estão aptos para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional na premiação de 2025.

Em 'A Metade de Nós', Denise Weinberg e Cacá Amaral lidam com a morte do único filho por suicídio. Foto: Guilherme Sacon/Divulgação

A Metade de Nós (Flávio Botelho)

Dirigido por Flávio Botelho, o filme A Metade de Nós acompanha a história de Francisca (Denise Weinberg) e Carlos (Cacá Amaral), um casal já na terceira idade que acaba de perder o primeiro e único filho, Felipe, em um suicídio. Durante o período de luto, cada um busca suas próprias motivações para se livrar de qualquer culpa e suposições de como seria se tivessem agido de forma diferente. Nesse momento, o casal encontra conflitos em sua própria relação. Enquanto Carlos tenta descobrir as partes que não conhecia de seu filho morto e se muda para o antigo apartamento do jovem, Francisca procura se isolar, mas ainda busca respostas para as ações de Felipe. Aos poucos, eles tentam descobrir se existem novas maneiras de viver e encontrar sentido em suas vidas novamente, enfrentando os desafios emocionais juntos.

Fernanda Torres e Selton Mello vivem a trama 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

Ainda Estou Aqui (Walter Salles)

Ainda Estou Aqui é um filme ambientado no Brasil da década de 1970 e adapta o livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, focado na história de sua mãe, Eunice Paiva (Fernanda Torres). A narrativa acompanha uma mulher casada com um político de destaque, que tem sua vida radicalmente transformada após o exílio do marido, Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar. Com o desaparecimento dele, ela se vê na necessidade de deixar de lado a rotina de dona de casa e se tornar uma ativista pelos direitos humanos.

Cena do filme 'Cidade; Campo' Foto: Carol Moraes/Divulgação

Cidade Campo (Juliana Rojas)

O drama nacional Cidade; Campo, dirigido por Juliana Rojas e selecionado para o Festival de Berlim 2024, retrata a jornada de duas mulheres que buscam recomeços em cenários distintos, entre a cidade e o campo. Após um desastre natural destruir suas terras, Joana (interpretada por Fernanda Vianna) foge para São Paulo, onde tenta reconstruir sua vida em um ambiente totalmente novo. Ao mesmo tempo, Flávia (vivida por Mirella Façanha) e sua esposa, Mara (interpretada por Bruna Linzmeyer), mudam-se para a fazenda do falecido pai de Flávia, enfrentando os desafios de se adaptar à vida rural. O filme aborda as transformações e os desafios que as protagonistas enfrentam, explorando suas lutas pela sobrevivência e pela construção de suas identidades em meio a novas realidades e paisagens.

João Miguel volta como o chef-prisioneiro Raimundo Nonato em 'Estômago 2 - O Poderoso Chef'. Foto: Paris Filmes/Divulgação

Estômago 2 - O Poderoso Chef (Marcos Jorge)

Em Estômago 2: O Poderoso Chef, 16 anos após o sucesso do primeiro filme, o icônico anti-herói Raimundo Nonato (João Miguel) retorna. Agora, com suas habilidades culinárias refinadas, Nonato ganhou o respeito tanto dos criminosos quanto dos carcereiros na prisão onde está detido, frequentemente preparando refeições sofisticadas para o líder dos detentos, Etcétera (Paulo Miklos), e para os guardas. No entanto, a chegada de Don Caroglio (Nicola Siri), um notório mafioso italiano, ameaça desestabilizar o equilíbrio existente. Caroglio busca assumir o controle da penitenciária, colocando Raimundo no centro de uma feroz disputa de poder. Nonato precisa, então, usar toda a sua inteligência e talento na cozinha para não apenas sobreviver, mas também para preservar sua posição na prisão e sair vitorioso em meio ao caos. O filme investiga dinâmicas de poder, sobrevivência e lealdade em um cenário onde a culinária se torna uma ferramenta crucial na luta pelo domínio.

Cena do filme 'Levante', Foto: Wilssa Esser/Divulgação

Levante (Lillah Halla)

Levante segue a história de Sofia (Ayomi Domenica), uma atleta de 17 anos que, prestes a competir em um campeonato de vôlei crucial para sua carreira, descobre que está grávida. Com a certeza de que não pode assumir a maternidade neste momento, Sofia opta por uma interrupção de gravidez clandestina. Sua decisão a coloca em conflito com um grupo fundamentalista que vê sua escolha como um pecado e está disposto a impedi-la a qualquer custo. Determinada a seguir seu caminho, Sofia se apoia em uma extensa rede de suporte e no amor de seus aliados. O filme explora questões de autonomia feminina e direito à escolha sobre o próprio corpo e foi selecionado para o Festival do Rio de 2023.

Cena de 'Motel Destino', de Karim Aïnouz Foto: Reprodução

Motel Destino (Karim Aïnouz)

O Motel Destino, dirigido por Karim Aïnouz, se passa em um motel de beira de estrada no litoral do Ceará e segue a trajetória de Heraldo (Iago Xavier), um jovem de origens humildes que chega ao local e altera profundamente a vida dos residentes. O motel é gerido por Elias (Fábio Assunção), um homem de temperamento forte, e sua esposa Dayana (Nataly Rocha). Heraldo, um foragido de uma gangue, desperta a atenção de Dayana, desencadeando uma complexa dinâmica de poder e desejo entre eles. Em meio a esse ambiente tumultuado, um plano audacioso de libertação começa a emergir, oferecendo um retrato íntimo da juventude nordestina que enfrenta as adversidades impostas por uma elite opressora. O filme explora a insubordinação e a revolta como formas de resistência contra a opressão social, destacando as tensões entre a luta por liberdade e a opressão de uma classe dominante.

Viviane Monteiro, Arlindo Lopes e Fernanda Marques em 'Ninguém Sai Vivo Daqui', inspirado em 'Holocausto Brasileiro'. Foto: Marina de Almeida Prado/Divulgação

Ninguém Sai Vivo Daqui (André Ristum)

Ninguém Sai Vivo Daqui, dirigido por André Ristum, é um filme baseado em fatos que ocorreram no hospital Colônia no Brasil durante o século passado. A trama centra-se em Elisa (Fernanda Marques), uma jovem que é internada à força por seu pai em um hospital psiquiátrico. O hospital Colônia era notório por seu tratamento brutal e desumano, onde aqueles que eram considerados desviantes ou que desafiavam as normas sociais eram submetidos a torturas e até à morte. O pai de Elisa decide interná-la após ela ficar grávida de seu namorado na década de 1970. Em meio a um ambiente hostil e opressivo, Elisa e outros internos, que também foram confinados injustamente, lutam com todas as suas forças para conquistar sua liberdade e escapar das condições desumanas do hospital.

'O Sequestro do Voo 375' conta uma história real Foto: Star/Divulgação

O Sequestro do Voo 375 (Marcus Baldini)

O Sequestro do Voo 375, dirigido por Marcus Baldini (conhecido por Uma Quase Dupla e Bruna Surfistinha), é um thriller brasileiro que retrata um evento real ocorrido na década de 1980. Ambientado no contexto de crise econômica e política do Brasil durante o governo Sarney em 1988, o filme segue Nonato (Jorge Paz), um homem de origens humildes que enfrenta dificuldades para encontrar trabalho. Desesperado com sua situação e a instabilidade do país, Nonato opta por uma forma drástica de protesto: sequestrar o voo 375 da Vasp, com mais de cem passageiros a bordo, e exigir que o piloto Murilo (Danilo Grangheia) direcione o avião contra o Palácio do Planalto. Para evitar uma catástrofe, o piloto é forçado a realizar manobras inéditas com a aeronave, intensificando a tensão e a urgência da situação.

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro" discute aceitação a partir de uma experiência de perda de visão

Trecho do trailer de "Sem Coração", estrelado por Maya de Vicq Foto: Vitrine Filmes/ Via YouTube





Sem Coração (Nara Normande e Tião)

Sem Coração é ambientado no verão de 1996, na costa de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está passando suas últimas semanas em sua vila pesqueira antes de se mudar para Brasília para estudar. Durante esse período, ela ouve falar de uma jovem conhecida como “Sem Coração”, em referência a uma cicatriz notável em seu peito. À medida que o verão avança, Tamara se sente cada vez mais atraída pela figura enigmática da adolescente. O filme foi selecionado para o Festival do Rio de 2023.

Samantha Heck Müller vive Florence Lizz, uma famosa atriz em crise e inspiração para o progratonista Foto: Divulgação / Pandora il

Votos, um documentário dirigido por Ângela Patrícia Reiniger Foto: Reprodução/GloboFilmes

Votos (Angela Patrícia Reiniger)

Votos, um documentário dirigido por Ângela Patrícia Reiniger, investiga as razões que levam indivíduos a fazer votos de Pobreza, Castidade, Obediência e Estabilidade no século XXI, focando nas grandes metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo. O filme apresenta entrevistas que buscam iluminar a decisão de viver em um mosteiro e adotar uma vida monástica. Em uma era dominada por prazeres passageiros e relacionamentos superficiais, os votos religiosos representam um compromisso de vida inteira, conhecidos como votos perpétuos na fase final. Votos se destaca por oferecer um olhar sobre um estilo de vida raramente explorado, despertando interesse pela vida monástica em um cenário urbano onde tais práticas podem parecer antiquadas e fora de lugar.