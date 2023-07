Deborah Secco vive personagem que foge com prostituta em novo filme com estreia nas telonas

Deborah Secco volta aos cinemas e interpretará uma caminhoneira que vive um romance com uma prostituta. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. O filme, dirigido por Luis Pinheiro e com o roteiro de Carla Meireles, conta a história de Maura. O longa poderá ser exibido na Globoplay e está previsto para o ano que vem.

Deborah Secco viverá caminhoneira em novo filme e terá um romance com prostituta. Foto: Instagram/@dedesecco

Sinopse

Após parar em um bar onde funciona um prostíbulo, Maura encontra com uma prostituta pedindo carona. Ao ver a cena, o gigolô tenta impedir que a moça faça a viagem ao lado da caminhoneira. As duas conseguem fugir e atropelam o homem.

O cenário do filme se passa pelo interior do Brasil, entre Palmas (TO) e Porto Velho (RO). As duas se aventuram pelas paisagens brasileiras enquanto escapam de criminosos ligados ao gigolô. Ainda não se sabe qual atriz dará vida à prostituta.