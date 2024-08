‘A minha história tinha tudo para dar errado, recheada de perdas e dores’, afirma Adriane Galisteu

Estava na casa dele em Portugal. Passávamos um tempo em Sintra, na residência do Braga (Antônio Carlos de Almeida Braga 1926-2001), que depois me acolheu. Foi lá que vivi um ano após a morte de Senna, escrevendo meu livro e recomeçando a minha vida. Considero que o Braga e sua família foram meus grandes anjos da guarda. Foi ele quem me apresentou ao Ayrton e me disse: “Olha, o Ayrton quer te conhecer.” Assim, a história começa e termina com a mesma pessoa. Porém, isso não é abordado de forma cronológica no reality; é uma narrativa baseada no que estou vivendo no momento. O reality é muito dinâmico.

Após a morte dele, você se transformou?

Quando Ayrton morreu, eu tinha 19 anos. Claro, que eu mudei muito após tudo isso, mas mais do que me transformar, busquei retomar a minha história. Tive que recomeçar sendo muito jovem e extremamente famosa do dia para a noite, mas não por realizar algo incrível, e sim após uma tragédia, com a morte de alguém amado em todo o mundo. Não é fácil, mas não carrego essa história como um peso. Encaro-a como um escudo e tenho orgulho dela. Sinto muito orgulho do que consegui conquistar.

Qual o balanço que você faz do reality então?