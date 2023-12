Ana Furtado lança canal de viagens no YouTube

Ana Furtado começa 2024 com a estreia do canal próprio no YouTube. No dia 6 de janeiro, Ana inaugura seu novo projeto com um programa de viagem, o Passeio Completo – onde ela irá explorar a cultura, a vida, a gastronomia e as curiosidades de diferentes locais pelo mundo.

Os primeiros destinos de ‘Passeio Completo’ não foram escolhidos à toa. A primeira temporada se passa em Portugal, que faz parte da história da família da apresentadora. A segunda, na Noruega, onde Ana escolheu visitar para realizar um grande sonho: ver a Aurora Boreal presencialmente.