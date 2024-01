Ana Maria Braga e João Carlos Martins são curadores de exposição no Shopping Frei Caneca

Entre os nomes de personagens nesta edição estão Ernesto Paglia e Sandra Annemberg (jornalistas), Franco e Lorenzo Ravioli (chefs de cozinha), Glória Vanique (jornalista), Heródoto Barbeiro (professor/historiador), Kika e Ronnie Von (cantor/apresentador), Marcelo Tas (comunicador), Marcio Pitliuk (cineasta/escritor), Projota (rapper), Regina Volpato (apresentadora), Rodrigo Bocardi (jornalista).

A mostra é gratuita e fica disponível até o dia 20 de fevereiro. Ela está localizada no Piso Térreo do Shopping Frei Caneca, e conta com apoio do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, StandWithUs - Brasil, Federação Israelita do Estado de SP e A Hebraica.