Arquiteto desaprova cerca na estátua do leão no Ibirapuera

O arquiteto e fotógrafo Fernando Stickel, observador inquieto da cidade, reparou em uma mudança no Parque do Ibirapuera. A tradicional escultura do leão, que sempre existiu sem nada ao redor, agora está dentro de um cercado. “Os postes e as cordas não acrescentam nada ao monumento”, diz ele que sempre caminha pelo Ibirapuera pela manhã.

A Urbia, concessionária do parque, diz que a medida é para conservar o canteiro de flores. Foto: Fernando Stickel

A gestora do parque, a Urbia, declarou, em nota, que há “novos canteiros de flores no entorno do monumento, protegidos por cordas” mas que o acesso à estatua é livre.