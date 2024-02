Artista francês que está presente nos principais museus do mundo tem primeira mostra solo no Brasil

Presente nas coleções dos principais museus do mundo e em muitas das mais expressivas coleções privadas, o artista francês Jean-Michel Othoniel tem sua primeira mostra individual no Brasil. Com a presença do artista e texto crítico de Marc Pottier, a exposição “Sob Outro Sol” será inaugurada em 16 de março na Galeria Simões de Assis, nos Jardins.

Othoniel trabalha com esculturas e grandes instalações, como “Le Kiosque des Noctambules”, na entrada da estação Palais Royal - Musée du Louvre.

Jean-Michel Othoniel Foto: Daniel Infranger