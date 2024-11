Associação Brasileira das ONGs vai divulgar uma Carta Aberta se posicionando contrária à jornada 6X1

A Associação Brasileira de ONGs (Abong) decidiu entrar no debate sobre a jornada 6x1.

A entidade, que representa um segmento responsável por 4,7% do PIB nacional, vai divulgar uma carta aberta pedindo condições de trabalho mais dignas aos profissionais do terceiro setor. Segundo a Abong, a escala 6x1 agrava o desgaste de uma categoria de trabalhadores que já enfrenta múltiplas opressões, prejudicando a qualidade das ações sociais promovidas pelas organizações. A carta será divulgada nesta quinta-feira, dia 14.

Carteira de trabalho - Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Escala 6 x 1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso) atingiu o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que formalizou uma iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito no Rio Rick Azevedo (PSOL).

O texto conta com 194 assinaturas no sistema interno da Câmara no início da manhã desta quarta-feira, 13. Para que a PEC fosse protocolada, eram necessários ao menos 171 signatários.