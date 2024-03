Banda americana Bikini Kill terá cardápio feito pela chef Kamili Piccoli em passagem pelo Brasil

Em turnê pela América do Sul, o grupo fará quase um “bate e volta” no País e ficarão menos de 72 horas no Brasil somando as duas apresentações. Segundo a produção, a baterista Tobi Vail está interessadíssima em conhecer mais sobre música brasileira e vai ser presenteada com cinco vinis considerados importantes na história musical do País.

A produção do evento - que ficou a cargo da casa de shows independente Associação Cultural Cecília e da DaTerra Produções - também contou à coluna que preparou um presente para quem for assistir à banda norte-americana. Um poster com o zine Distúrbio Feminino no verso será entregue aos fãs na saída da apresentação.