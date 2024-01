Bar Brahma vira camarote para acompanhar os shows de aniversário dos 470 anos de SP

O Bar Brahma, um dos pontos mais famosos da cidade, na esquina da Av. Ipiranga com a São João, vai virar um ‘camarote’ para quem quiser acompanhar os shows da celebração dos 470 anos de São Paulo.

Neste dia 25, a Prefeitura de São Paulo está promovendo um evento na Avenida São João que contará com atrações como Clube do Balanço, Demônios da Garoa, Baby do Brasil e Naiara Azevedo. Na ocasião, os clientes do Bar Brahma poderão assistir às apresentações da varanda do bar.

DNT 01-06-2022 - SAO PAULO - SP EMBARGADO / CIDADES METROPOLE OE / DEGRADACAO CENTRO - Segurancas do Bar Brahma localizado na esquina das avenidas Ipiranga com São João no centro de São Paulo acompanham clientes durante o embarque e desembarque dos carros além de alerta-los sobre os risco de assalto, principalmente de celulares - FOTO DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO Foto: ESTADAO