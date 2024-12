Barulho e cheiro de cavalos e bois trazidos para leilão incomodam vizinhos do hotel Rosewood SP

Vizinhos do hotel Rosewood São Paulo tiveram novos problemas com o barulho nesta semana, mas, desta vez, a culpa não foi da música alta nem das conversas de convidados de festas ou frequentadoras da Soho House, mas de relinchos e mugidos de cavalos e bois. Os moradores da alameda Rio Claro, atrás do hotel, alegam que na madrugada de sábado, muitos cavalos e cabeças de gado foram trazidos para um estacionamento na rua.

Rosewood São Paulo foi eleito o 24º melhor hotel do mundo pela World's 50 Best Hotels Academy Foto: World's 50 Best Hotels/Divulgação

PUBLICIDADE Segundo eles, os animais ficaram no estábulo improvisado no estacionamento de carros até a noite de segunda, quando ocorreu no hotel o leilão Monte Sião Haras - de cavalos da raça Quarto de Milha, considerados de linhagem excepcional. “Olha que maluquice. Se fosse um hotel fazenda até faria algum sentido, mas eles acharam uma ótima ideia fazer um leilão de animais em um hotel na região central de São Paulo. Acho que eram uns 50 animais”, diz um morador. Segundo ele, o mau cheiro e o barulho dos animais incomodou muito, principalmente quem vive em andares mais baixos dos prédios. Também de acordo com ele, o barulho aumentou conforme o tempo em que os animais passaram nas baias improvisadas aumentou. “Acho que ficaram estressados”. Na terça de manhã, os cavalos e gado foram removidos de vez do local.

Em nota, o Rosewood São Paulo diz que “não possui qualquer envolvimento direto na organização do leilão realizado nesta segunda-feira (02), sediado nas instalações da propriedade. A cerimônia foi idealizada de forma independente, em conformidade com todos os protocolos exigidos e necessários, assim como todos os eventos que acontecem nos espaços disponíveis para contratação.

Publicidade

Reiteramos o nosso compromisso com a comunidade local, baseado na transparência, no diálogo contínuo e no ajuste de nossas ações para minimizar qualquer possível impacto negativo. Nosso objetivo é promover uma convivência que respeite o bem-estar de nossos hóspedes e vizinhos, sempre buscando soluções equilibradas”.