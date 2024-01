Bicampeão mundial de Surf será o embaixador de superclube de luxo em São Paulo

O surfista Filipe Toledo, o Filipinho, atual bicampeão mundial de surf, foi anunciado como o embaixador do Beyond The Club, futuro clube de luxo com piscina de ondas em São Paulo .

A parceria do clube com o surfista vai se traduzir em uma programação para os associados que inclui sessões de surf, programas de experiências exclusivas, eventos, aulas para aprimorar as habilidades nas ondas (para associados e convidados) e tardes inteiramente dedicadas a experiências personalizadas do esporte.

Surfista Filipe Toledo, atual bicampeão mundial de surf Foto: Carmelo Seabra

É esperado que algumas dessas atrações aconteçam antes mesmo da entrega oficial do clube, prevista para o primeiro semestre de 2025.

“Queremos proporcionar momentos inesquecíveis com Filipe nas águas da piscina Wavegarden do clube, promovendo uma conexão única entre ele e os associados. Compartilhar as ondas com um campeão mundial da categoria é elevar o padrão das experiências no esporte”, diz Oscar Segall, CEO e sócio-diretor da KSM Realty, empresa idealizadora do Beyond The Club.

O complexo contará com 100 mil m² construídos, com toda a infraestrutura exclusiva para a prática de atividades esportivas, recreativas, sociais e culturais, e será implantado em um terreno com mais de 70 mil m² localizado à Rua Bento de Andrade Filho, 722, a 15 minutos da Faria Lima (ao lado da Ponte Transamérica).