Binho Ribeiro cria mural no Beco do Batman em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras

O Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo, recebe um novo mural criado e pintado pelo artista plástico Binho Ribeiro hoje, no Dia Mundial das Doenças Raras. O mural retrata pessoas com características físicas, étnicas e etárias diversas, já que as doenças raras podem acometer qualquer pessoa sem distinção. A obra tem 5 metros de altura por 4 metros de largura.

Binho Ribeiro e a sua obra Foto: PbW Motion Graphics