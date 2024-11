Botanique Hotel Experience entra para o grupo Relais & Châteaux

O Botanique Hotel Experience, localizado entre Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, acaba de entrar no grupo Relais & Châteaux. A associação francesa funciona como um selo de qualidade em que só são aceitos estabelecimentos de luxo que atendem a critérios rigorosos de qualidade, charme, autenticidade e compromisso com a cultura local e excelência gastronõmica. O hotel tornou-se o terceiro do País a integrar o grupo.

O Botanique Hotel Experience Foto: Divulgação Botanique