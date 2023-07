Busão das Artes ‘estaciona’ no Horto Florestal

O Busão das Artes, um caminhão de 15 metros adaptado para receber experimentos interativos de abordagem científica e projetos de artes visuais, está estacionado no Horto Florestal.

O Horto é o primeiro parque do Estado a receber o projeto, que ficará três meses na capital paulista e com entrada gratuita.

Busão das Artes está no Horto Florestal Foto: Dani Gurgel

Idealizado pelo curador e criador interdisciplinar Marcello Dantas, em parceria com o físico Luiz Alberto Rezende de Oliveira, a iniciativa recebe o público circulante, bem como escolas públicas e privadas.

Com obras dos artistas Jaider Esbell, Piero Manzoni, Ricardo Carvão, Ricardo Siri, Suzana Queiroga, Vik Muniz, Vivian Caccuri e Walmor Corrêa, o propósito do Busão é ampliar a compreensão do público sobre o universo, o corpo humano, as bactérias e a relação dos indivíduos com o meio ambiente.