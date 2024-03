Cat Power, que apresentará seu show especial em homenagem a Bob Dylan no C6 Fest, já mandou avisar que o uso de copos e utensílios de plásticos estão proibidos para ela e para toda a equipe.

A cantora Cat Power vai se apresentar no C6 Foto: Clayton de Souza/AE

Outros artistas do line-up do festival que acontece em maio, no Parque do Ibirapuera, também fizeram exigências parecidas e relacionados ao meio ambiente.

Uma Elmo, Squid, Soft Cell, Romy, Pavement enfatizaram a importância de separar seus lixos produzidos nos camarins.