Bruno Montaleone interpretará companheiro de Ney Matogrosso no filme ‘Homem com H’

Bruno Montaleone está confirmado para o elenco de ‘Homem com H’, uma cinebiografia que começará a ser filmada nos próximos dias em São Paulo. Montaleone interpretará Marco de Maria, companheiro de Ney Matogrosso, que será vivido por Jesuíta Barbosa no filme. Marco faleceu devido à AIDS, após 13 anos ao lado de Ney. As gravações ocorrerão em São Paulo e no Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE Monteleone compartilha um pouco da história de seu personagem: “Ney conheceu Marco quando ele ainda era muito jovem, por volta dos 20 anos. Marco estava na faculdade de medicina. Ele amava a praia e cuidava de Ney, da saúde e alimentação dele, apesar de ser o mais novo na relação”. “O amor que ele e Ney construíram é lindo, e ver o amadurecimento dessa relação e como eles enfrentaram juntos as adversidades da vida é admirável”, completa Montaleone. O ator afirmou que seu processo de pesquisa para compor o personagem incluiu a leitura de biografias sobre Ney. Ele também assistiu a filmes e algumas reportagens que o ajudaram a reforçar a ambientação da época, como a forma como a sociedade se comportava de maneira geral. “É estranho também ver o crescimento da AIDS no mundo, e especialmente como foi no Brasil’, afirmou. Este é o quarto longa-metragem do ator Bruno Montaleone, após ‘Diários de Intercâmbio’ (2021), ‘Detetive Madeinusa’ (2021) e ‘Perdida’ (2023). Aos 27 anos, ele possui um extenso currículo na TV, com nove novelas em sua carreira.

‘Homem com H’ acompanha a história de Ney Matogrosso desde a infância até os dias atuais, mostrando seus desafios, os preconceitos que enfrentou e grandes amores. O filme é escrito e dirigido por Esmir Filho e produzido pela Paris Entretenimento.

Para Monteleone, é uma honra fazer parte do elenco dessa produção e contar a história de um dos maiores intérpretes e de uma das vozes mais marcantes da cultura brasileira.