Corregedora do Estado de São Paulo vence Copa do Mundo do Tiramisú

A brasileira Patrícia Guerra venceu a etapa mundial da Tiramisù World Cup, competição anual de culinária, criada em 2017 por Francesco Redi, da Twissen Group, que reúne confeiteiros amadores do mundo inteiro com o desafio de preparar o melhor tiramisù, um dos mais amados e tradicionais doces italianos.

Patrícia Guerra vence Copa do Mundo do Tiramisú Foto: Mauro Roncato

A finalíssima aconteceu em Treviso, na Itália, cidade localizada a cerca de30 minutos de Veneza.

Patrícia, que é corregedora do Estado de São Paulo, quebra a hegemonia europeia do concurso e se consagra como a primeira sul americana a conquistar o título e a segunda mulher a vencer na categoria receita original, que se baseia no tiramisú clássico.