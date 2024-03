Cultura afro será tema de saraus deste ano no Museu da Língua Portuguesa

A cada encontro, a cultura afro será destacada por meio da poesia, da música, da dança, da moda e das artes visuais e o tema para os trabalhos apresentados será Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu, a ser inaugurada em maio.

A primeira edição do evento vai acontecer no dia 16 de março, das 12h às 14h, no Saguão Central da Estação da Luz.

Samba D’Ketu é um grupo com proposta de apresentar o samba de terreiro ligado à ancestralidade e às religiões africanas.