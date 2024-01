A atriz Dakota Johnson é esperada no icônico Baile da Vogue, no Copacabana Palace. A 19ª edição será realizada na noite do dia 3 de fevereiro.

Dakota estará no Brasil para promover o filme Madame Teia. O longa conta a história de Cassandra Webb (Dakota), uma paramédica em Manhattan que tem habilidades de clarividência.

A organização do baile já conta com essa ‘esticada’ da estrela de Hollywood no baile da Vogue.

Dakota em uma cena de "50 Tons de Cinza" Foto: Reprodução

Com o tema Galactika, a festa será inspirada no espaço sideral. Com muitas referências futuristas, o Baile promete entregar a sensação de uma grande viagem entre as galáxias. Para aproximadamente 1700 convidados, a festa tem direção criativa assinada por Wado Gonçalves e Diego Ognibeni.