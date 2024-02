Einstein é eleito o 28º melhor hospital do mundo pela Newsweek; veja a posição de outros brasileiros

O hospital, que subiu seis posições em relação ao ano anterior, foi considerado o melhor do hemisfério sul e da América Latina.

A lista, elaborada em parceria com a empresa de pesquisa de dados Statista Inc., é baseada em recomendações de profissionais da saúde e lideranças do setor de 30 países, pesquisas de satisfação com pacientes e indicadores de qualidade e segurança. Reconhece os centros que atuam com base em boas práticas de cuidado e que têm o compromisso com a inovação.

”O hospital nasceu, há mais de 50 anos, com o objetivo de se tornar uma referência e um centro de produção de conhecimento em saúde. Hoje, além das unidades assistenciais e medicina diagnóstica, mantemos centros de inovação em três regiões do país, apoiando, impulsionando e validando projetos em saúde, tanto nacional quanto internacionalmente. Nos destacamos em produção científica e contamos com uma extensa rede de ensino. Somos um verdadeiro ecossistema de saúde, atuando nos setores público e privado”, diz Sidney Klajner, presidente do Einstein.