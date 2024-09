Empresa que atua no mercado de carros de luxo abre espaço com galeria de arte e bar secreto

A Casa Osten, projeto do Osten Group (que atua no mercado automotivo de luxo - com marcas como BMW, Jaguar, Land Rover e BYD) será inaugurada no próximo dia 19 de setembro.

PUBLICIDADE O espaço com mais de 600m2 e 2 andares será dedicado à arte, cultura, mobilidade e contará com estruturas completas de cafeteria e bar secreto, além de espaços para locação de eventos. A casa contará com diversos ambientes, como o CREAM Cafeteria, com menu assinado pelo Chef Gustavo Pereira. Além disso, uma das apostas será o bar secreto Q.A.P. Por fim, o espaço conta com uma galeria de arte.

Casa Osten Foto: Eduardo Macarios

A Casa Osten teve um investimento de R$4,5 milhões e a expectativa é que, com a abertura do espaço, o faturamento do grupo cresça em 50% em 2024 (ele atingiu R$ 1 bilhão no último ano).

O espaço fica na Rua Henrique Schaumann, 170.