Evvai e Tuju recebem estrelas internacionais da gastronomia; conheça os chefs que estão em São Paulo

O Evvai recebe neste sábado o chef João Oliveira, do Vista Restaurante de Portugal (com uma estrela no Guia Michelin desde 2017). Na ocasião, o chef traz a sua cozinha para o Evvai em um menu de oito tempos assinado exclusivamente por ele. Os menus do Vista dispensam a carne em favor do peixe e dos legumes algarvios. Além do Guia Michelin, João também está entre os 100 na lista do The Best Chef Awards.

Evvai recebe neste sábado o chef João Oliveira, do Vista Restaurante de Portugal Foto: Luis Ferraz

Já o restaurante Tuju, do chef Ivan Ralston, recebe no próximo dia 11 a chef peruana Pía Léon – eleita Melhor Chef Mulher do Mundo em 2021. À frente do restaurante Kjolle, em Lima, posicionado em 28º lugar entre os World’s 50 Best Restaurants de 2023, Pía segue a mesma filosofia de trabalho de Ralston, se pautando na pesquisa dos ingredientes locais. Em 10 tempos, o menu fechado da noite contará com quatro pratos icônicos de cada chef e outros dois criados em conjunto especialmente para a data.