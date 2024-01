Exposição marca 5 anos da tragédia de Brumadinho

Com a curadoria do Instituto Taliberti e da artista e pesquisadora Isadora Canela, a exposição é composta por trabalhos de dez artistas visuais mulheres que tratam do tema mineração e seus impactos na sociedade e meio ambiente.

São fotografias, gravuras, esculturas, vídeos e instalações artísticas que levam à reflexão sobre o histórico da mineração no Brasil.

Participam da exposição: Beá Meira, Julia Pontés, coletivo Kujỹ Ete Marytykwa’awa, Isadora Canela, Isis Medeiros, Lis Haddad, Luana Vitra, Mari de Sá, Shirley Krenak e Silvia Noronha.