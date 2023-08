Exposição ‘Memórias do Império’ apresenta peças raras da história da monarquia no Brasil

Objetos que contam a história do Brasil Monárquico (1822 a 1889) serão apresentados ao público, de forma inédita e gratuita, na Casa de Vidro do Museu da Cidade, em Campinas.

A exposição Memórias do Império, que será inaugurada nesta terça-feira (1º de agosto), reúne um acervo com 110 peças – algumas consideradas raras – que pertencem à coleção particular do laboratório farmacêutico EMS.

Retrato de Dom Pedro II, em óleo sobre tela, de Edouard Viénot Foto: Arquivo Pessoal

A empresa é idealizadora da mostra e angariou os objetos ao longo dos últimos quatro anos em que se envolveu e foi investidora do projeto de revitalização do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (Museu do Ipiranga).

A organização da mostra é de Paulo César Garcez Marins, doutor em história social pela FFLCH/USP e chefe técnico de acervo e curadoria do museu. Quadros, jornais da época, mobília, além de louças e utensílios domésticos são algumas das peças expostas.

O retrato de Dom Pedro II, em óleo sobre tela, de Edouard Viénot (1848); e o relógio da Fazenda Imperial de Santa Cruz, com mais de 200 anos; são alguns dos exemplos de peças da coleção.

A visitação permanecerá aberta até 23 de setembro, de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h; e aos sábados, das 10h às 14h.

