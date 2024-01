Férias: crianças conhecem Tarsila do Amaral e Anita Malfatti no acervo do Palácio dos Bandeirantes

A equipe educativa do Acervo dos Palácios vai receber alunos da rede municipal de ensino de São Paulo, de 9 a 14 anos, participantes do programa “Recreio nas Férias”, entre os dias 10 e 24 de janeiro.

O programa proporciona atividades esportivas, lúdicas, recreativas e passeios culturais durante o recesso das aulas.

A equipe educativa do Acervo vai acompanhar as crianças em visita pelo Palácio dos Bandeirantes e apresentar obras de importantes artistas brasileiros que compõem a coleção de arte, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Aleijadinho, Vicente do Rego Monteiro e Djanira da Motta e Silva.

Crianças visitam o Palácio dos Bandeirantes Foto: Victor Godoy

O Palácio dos Bandeirantes é aberto à visitação pública mediante agendamento prévio por meio do e-mail monitoria@sp.gov.br.