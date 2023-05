Festival de circo do Sesc terá espetáculo que discute virilidade tóxica e sexualidade

A incensada dupla belga Arno Ferrera e Gilles Polet vai ser uma das atrações da 7ª edição do CIRCOS - Festival Internacional Sesc de Circo, em junho. Os dois vão apresentar o espetáculo Cuir (em português, Couro), que aborda os aspectos tóxicos da virilidade e traz uma luta consensual formada por cenas acrobáticas.

Cena do espetáculo 'Cuir' Foto: Valerie Frossard

A ideia de falar com o público adulto é uma das tendências do evento, que terá dez espetáculos internacionais e 11 nacionais - além de intervenções, vivências, oficinas, mesas de discussão, instalação interativa, lançamento de livro e encontro de programadores. As atividades vão ocorrer em 12 unidades do Sesc da capital e em Guarulhos.