Festival de cultura afro-americana terá Conceição Evaristo e Anelis Assumpção entre atrações

Depois da FLIP, Conceição Evaristo estará no Festival Kwanzaa - Escrevivência, de 13 a 15 de dezembro, em São Paulo.

SÃO PAULO 06/12/2019 - CADERNO 2 - CONCEICAO - ESCRITORA CONCEIÇÃO EVARISTO - FOTO: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Sua escolha para a programação vem da sua titularidade na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, realizada em parceria pelo Itaú Cultural e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). A participação da escritora vai abordar o conceito de escrevivência, criado por ela, e que busca trazer à luz vivências individuais e coletivas das comunidades negras. Já o Kwanzaa, como um todo, celebra a cultura afro-americana.

O festival terá início no Itaú Cultural, com conferência de Conceição e pocket show da cantora Anelis Assumpção. Haverá transmissão ao vivo pelo Youtube do IEA.