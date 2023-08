Intervenção na escadaria da 9 Julho tem imagem de Marielle Franco reproduzida no estilo Andy Warhol

Uma intervenção com quatro fotos da ativista, socióloga e política Marielle Franco tomará conta da escadaria da Avenida 9 de Julho, no sábado, 5 de agosto.

A manifestação artística faz parte da exposição Marcelo Brodsky: Exílios, Escombros, Resistências, apresentada pelo Museu Judaico de São Paulo.

Montagem da intervenção artística na 9 de Julho Foto: Arquivo Pessoal

A icônica fotografia de Marielle, registrada por Bernardo Guerreiro, também foi multiplicada pelo artista argentino Marcelo Brodsky em diferentes cores - ao estilo das sequências “Death and Disasters”, de Andy Warhol.

Obra de Marcelo Brodsky sobre foto de Bernardo Guerreiro Foto: Reprodução

A série de quatro imagens que estará no Museu Judaico surgiu a partir de uma colaboração de Brodsky com Guerreiro, que cedeu a foto original na qual Marielle aparece sorrindo. Também no sábado, às 11h, ocorre a abertura da exposição com a presença de Brodsky.

A vereadora Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018.

