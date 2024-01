Já é carnaval em SP: Memorial da América Latina vai receber o bloco do Silva e Marcelo D2

O Bloco do Silva acontece no dia 27 de janeiro, às 13h, no Memorial da América Latina.

Nesta edição, o cantor conta com a participação especial de Marcelo D2. Além do Bloco do Silva, o Memorial vai receber shows de Jorge Aragão, Melly, Discopédia e Pathy Dejesus.

Em sua última edição, o evento reuniu 40 mil pessoas nas apresentações. A edição do evento passa por Brasília, Belo Horizonte, Recife e São Paulo.

Bloco do Silva no Memorial da América Latina Foto: Hick Duarte