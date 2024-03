Kobra e artista ucraniano inauguram mural em SP para conscientizar sobre os impactos da guerra

Pintado na lateral de um prédio residencial de 9 andares no bairro de Pinheiros (na Avenida Pedroso de Morais), o mural representa o objetivo comum a ambos os países pela proteção do meio ambiente, destacando a destruição causada pelo conflito no território ucraniano e os impactos significativos em sua população.

No mural, borboletas emergem de um vaso tradicional ucraniano rachado –representando tanto os danos causados quanto o reflorescimento do país europeu.