Leilão online de vinhos raros tem rótulo com lance inicial superior a R$ 10 mil

A plataforma de leilões online Blombô irá promover, no próximo dia 15, um leilão de vinhos raros.

Sob o comando da leiloeira Flávia Cardoso Soares e com curadoria de Luiz Gastão Bolonhez, o leilão promete uma acirrada disputa.

O leilão vai contar com cerca de 160 garrafas - com maioria de rótulos provenientes do velho mundo e com uma grande seleção de Bordeaux.

Entre os rótulos, vale destacar um Chateau Rayas Chateauneuf-Du-Pape 2007 com lance inicial em R$8.900 e um Chateau Margaux Grand Vin 1990, com lance de R$10.800.

O 78º leilão Blombô já podem ser acessados online no site https://www.iarremate.com/blombo/018 .

