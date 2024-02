Letícia Spiller fala sobre documentário das Paquitas: ‘preparem o lencinho, é emocionante’

“Preparem o lencinho: a emoção rolou solta”, foi assim que Letícia Spiller definiu sua participação em “Para Sempre Tão Bom: Paquitas”, documentário da Netflix sobre as famosas assistentes de palco da apresentadora Xuxa Meneghel.

Presença rara no Carnaval, já era manhã da última segunda-feira quando a eterna Paquita e atriz chegou ao Camarote do King, na Marquês de Sapucaí. Aos 50 anos, ela contou que já gravou toda a sua participação no aguardado documentário. “Primeiro gravei sozinha, depois com as integrantes mais conhecidas e que ficaram mais tempo, como eu e a Andreia Veiga. E, por último, gravei com meninas de todas as gerações de paquita”, explica.

Letícia Spiller no carnaval do Rio Foto: Brunini

A ideia da série surgiu depois do sucesso do documentário sobre os bastidores do programa da Xuxa. Ao ser lançado, deu o que falar uma declaração de Letícia sobre Marlene Mattos, a temida diretora do infantil na época. “Me apavorava um pouco”, disse Letícia. Sobre isso ela repercutiu. “É bem isso está dito, não tem o que tirar nem acrescentar. Mas diria que esse documentário de agora é sobre a visão de nós, paquitas, meninas que trabalhavam duro e faziam muito, muito sucesso. Foi uma descarga emocional muito grande e me emocionei, de fato, em diversos momentos. É emocionante”, finaliza a eterna Paquita.