O Museu de Arte Moderna de SP (MAM) abre a exposição “Murilo Mendes, poeta crítico: o infinito íntimo” na próxima terça-feira, dia 5, a partir das 19h.

Com curadoria de Lorenzo Mammì, Maria Betânia Amoroso e Taisa Palhares, a mostra rememora a atividade crítica de Murilo Mendes por meio de obras de mais de 50 artistas cujas histórias se entrelaçam, de diferentes formas, com a do poeta.

Entre eles estão Cícero Dias, Maria Helena Vieira da Silva, Ismael Nery, Alberto Magnelli e Maria Martins.

“A exposição procura apresentar Murilo Mendes como crítico de arte, que foi uma atividade de sua vida inteira, correndo em paralelo a de poeta. Ao lado disso, destaca-se também a presença de Murilo como protagonista na cena cultural em momentos e cidades diferentes e interlocução com artistas e críticos”, disse Maria Betânia Amoroso.