Marca da nova geração da moda cearense abre sua primeira loja física em São Paulo

Uma das principais marcas da nova geração da moda cearense, a Patú inaugura nesta terça-feira sua primeira loja física em SP.

Localizada na Vila Madalena, a loja mira em um sertão cearense de um jeito contemporâneo (sem apelar para o caricato).

Comandada por mãe e filha, Diana Carla e Marina Fontanari, a marca traz as nuances do sertão para contar as histórias de força e fé por meio de roupas com formas orgânicas, tecidos naturais e aviamentos feitos com madeira ou cerâmica.

Diana Carla e Marina Fontanari Foto: Ale Virgilio

O projeto da loja foi assinado pelo Studio Chão, das arquitetas também cearenses Luana Bezerra e Neuza Lima, que assinaram igualmente a loja da Patú em Fortaleza, trazendo alguns elementos para a edição paulista.

Um dos destaques do projeto são os provadores, que foram inspirados nos antigos quartos de vestir.

A loja, de 140 m², fica na Rua Girassol, 320, na Vila Madalena.