Marisa Orth volta para São Paulo com monólogo sobre abuso de álcool

Marisa Orth foi a vencedora do Prêmio Bibi Ferreira pelo papel. A peça já foi assistida por mais de 37 mil pessoas, em 10 cidades diferentes. O retorno para São Paulo será no palco do Teatro Bravos, localizado dentro do Complexo Aché Cultural (que também abriga o Instituto Tomie Ohtake). São sessões às sextas e sábados (às 21h) e domingos (às 18h), em curta temporada somente até 28 de abril.

O Teatro Bravos fica na Rua Coropé, 88 - Pinheiros.