Masp empresta oito obras de artistas como Tarsila, Portinari e Gauguin para espaços internacionais

O Masp emprestou oito obras importantes de seu acervo para a National Gallery Singapore, em Cingapura, e para o Stedelijk Museum, em Amsterdã.

A obra Pauvre Pêcher, de Paul Gauguin Foto: João Musa

A mostra Tropical: Stories from Southeast Asia and Latin America, em cartaz até dia 31 de março de 2024 na galeria asiática, exibe as obras Angústia e Presságio de David Alfaro Siqueiros; Batizado na Roça , de Anita Malfatti; Capoeira , de Maria Auxiliadora; O Lavrador de Café , de Candido Portinari; Pobre Pescador, de Paul Gauguin, e Trabalhadores, de Tarsila do Amaral.

Já o museu holandês, exibe a obra Cipião, de Paul Cézanne, na mostra Ellen Gallagher: All Of No Man’s Land is Ours, até 10 de março de 2024.