Matt Mella será Alain Prost em série sobre Senna; veja como ficou a caracterização do ator

Em entrevista a revista Autosport, o ator falou sobre a responsabilidade que sente ao retratar uma figura tão icônica do automobilismo e a complexidade da rivalidade entre Prost e Senna. Mella destacou também a importância de capturar a dinâmica emocional e a história por trás da rivalidade.

Com seis episódios, a minissérie vai mostrar a trajetória pessoal e profissional de Ayrton Senna, que será interpretado por Gabriel Leone. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1 - do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford - e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.