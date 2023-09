Médico de Anitta e Larissa Manoela faz evento para lançar filme sobre endometriose

O ginecologista e obstetra Maurício Abrão - médico da atriz Larissa Manoela e que operou a Anitta - vai fazer um evento, para convidados, em São Paulo, no dia 22, para lançar no Brasil o documentário Below the Belt.

O médico Maurício Abrão Foto: Fernando Cardoso Motta

O filme, da cineasta Shannon Cohn, tem produção executiva de Hillary Clinton, Rosario Dawson, Corinne Foxx e Mae Whitman e, a partir da experiência de quatro pacientes com endometriose, mostra as dificuldades no diagnóstico e tratamento da doença, que afeta uma em cada nove mulheres em todo o mundo.

“A doença é a principal causa de dor pélvica na mulher e, também, de infertilidade feminina. Estudos do nosso grupo apontaram que demora de sete a 12 anos para diagnosticá-la”, afirma Abrão, que é Professor Associado e Coordenador do setor de endometriose da Clínica Ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Hillary Clinton e Shannon Cohn Foto: Cindy Ord

Após a exibição no congresso MIGS, que também é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Endometriose, será realizado um debate entre especialistas, a diretora do documentário e o público.