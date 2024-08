‘O julgamento e a avaliação sempre vão existir’, diz Jade Picon sobre expectativa para novo papel

Bate uma ansiedade de passar novamente por uma avaliação do seu desempenho como atriz?

Eu sou muito jovem, mas eu já tenho alguns anos de internet acumulado e de lidar com o público, né? Sei que o julgamento e a avaliação sempre vão existir, independente do que eu fizer. Seja um novo trabalho como atriz, se for lançando uma nova empresa como empresária ou qualquer novo projeto, como influencer. Acho que hoje em dia não me sinto mais ansiosa para isso. É como se fosse algo que eu sei que vai acontecer independente de qualquer coisa. Como eu sei que vai ocorrer, não me bate uma ansiedade. Aprendi a melhor maneira de lidar. Estou animada para saber qual vai ser a reação do público. Quero toda essa avaliação a favor do meu crescimento e meu desenvolvimento profissional.

Você não costuma abrir muito sua vida pessoal nas redes sociais. Ter começado cedo lhe deixou mais blindada?

Acredito que ter começado na internet aos nove anos, ter criado meu Instagram aos 11, fez com que eu passasse por coisas cedo, que acabaram me cobrando amadurecimento precoce e que fizeram com que hoje eu lidasse com a internet de uma forma diferente. Gosto sim de compartilhar a minha vida, os meus aprendizados e toda a minha evolução, mas acredito que existe um limite, principalmente na internet onde muitas vezes vira uma terra sem lei. Existem muitos momentos em que eu prefiro me resguardar.

Você vai lançar uma marca de produtos de beleza. Como está esse projeto?