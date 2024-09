O TikTok vai ‘emprestar’ um paparazzi para quem quiser ficar famoso no Rock in Rio; saiba como

Em sessões de 30 minutos, agendadas por meio do site idolostiktok.com.br, a pessoa - e quem mais ela quiser convidar – será acompanhada por um fotógrafo profissional para registrar seus momentos curtindo o Rock in Rio. As fotos poderão ser tiradas em uma área limitada da Cidade do Rock.

As sessões são limitadas e distribuídas em horários variados ao longo dos dias do evento. Os participantes receberão as fotos no mesmo dia e podem publicar no TikTok com a #IdolosTikTok.

“A ideia de oferecer um paparazzi nasceu junto com todo o nosso conceito para o Rock in Rio desse ano: ao invés de olharmos só para os ídolos nos palcos, queremos exaltar todos aqueles que fazem do festival - e do TikTok - um grande sucesso - daí vem a ideia de chamarmos o público de “Ídolos da Pista”. Essa ação com os paparazzi vem desse lugar de fazer os participantes se sentirem como verdadeiras celebridades, vivendo momentos especiais, mas registrados de forma profissional e espontânea”, disse Carol Baracat, Diretora Global de Marketing Integrado do TikTok.