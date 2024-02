‘O tipo de amor de um avô é um afeto muito diferente’, diz Jayme Periard sobre seu papel em novela

Além da novela, o ator fala sobre a passagem do tempo, seu monólogo sobre pedofilia na igreja católica e sua relação com a fama e com os jovens atores. “Quando eu era mais novo, os atores mais velhos me aconselhavam”, disse. Leia a seguir:

Por que esse hiato de 5 anos sem trabalhos na TV?

Na verdade, meu último trabalho foi pré-pandemia. Quando a covid chegou, fui para o interior. Fiquei praticamente dois anos fora do Rio. Na volta, comecei essa mobilização pelos 40 anos de carreira, buscando textos, procurando autores... Quando encontrei, me coloquei totalmente no projeto do monólogo (A Quebra). E agora, surgiu um personagem maravilhoso, do tipo que não faço há muito tempo, um personagem leve, em uma novela alegre e dinâmica.

Quem é seu personagem Ramón Monteiro em Família É Tudo?