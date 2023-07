Parque Burle Marx vai receber festival de vinhos nacionais em agosto

O Parque Burle Marx recebe no próximo dia 5 e 6 de agosto o festival Vinho da Vila - voltado exclusivamente para os rótulos nacionais.

O evento apresenta uma seleção de mais de 200 rótulos, dos quais a maioria é produzida por produtores artesanais e pequenas vinícolas familiares em diferentes regiões do Brasil.

Serão cerca de 25 vinícolas participantes do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo produções do Cerrado.

Vinhos Foto: Arquivo Pessoal

O evento, que tem patrocínio do Sebrae, também traz sete tipos de queijos produzidos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal. Além disso 15 expositores de artesanato com itens do universo do vinho e show de jazz à noite complementam a experiência.

Quem garantir o ingresso para a área restrita ganhará uma taça de cristal oficial do evento, uma ecobag e acesso a uma sessão de três horas de degustação dos vinhos nacionais.

Serviço:

Continua após a publicidade

Vinho na Vila – São Paulo

Data: 5 e 6 de agosto

Local: Parque Burle Marx

Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 - Vila Andrade.

Ingressos para área restrita: https://vinhonavila.wine-locals.com/

Primeira sessão (das 11h30 às 14h30): R$114

Segunda sessão (das 15h30 às 18h30): R$138