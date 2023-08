Dia dos Pais: ‘Paizinho, Vírgula!’ mostra que paternidade se aprende

Os pais que se dispõem a mergulhar na paternidade têm muitas dúvidas sobre como lidar com as crianças. Partindo desse pressuposto, o educador, palestrante e escritor Thiago Queiroz faz vídeos no YouTube com dicas sobre como lidar com o comportamento desafiador das crianças.

Queiroz promove também discussões no Instagram e é conhecido como “Paizinho, Vírgula!”. Entre as questões que mais surgem está o tema de como resgatar um pouco do relacionamento que o pai tinha com a mãe, o qual foi muito abalado com a chegada dos filhos.

Thiago Queiroz é educador parental Foto: Renan Olivetti





Outro ponto que é bastante frequente é como lidar com a birra da criança sem explodir após um dia de trabalho exaustivo. Queiroz relata que discute a eficácia dessas abordagens.

Quando, por exemplo, ocorre uma birra porque a criança queria um brinquedo da loja que não foi comprado pelo adulto, dar bronca, em sua visão, não ajuda em nada a criança a superar o problema.

“A criança não sabe lidar com aquela frustração porque não tem desenvolvimento cognitivo para isso. Eu apenas vou fazer ela se sentir mal. Então, o que converso com os adultos é que nós nunca fomos acolhidos quando éramos crianças, não é mesmo? Éramos mandados engolir o choro”, afirma.

“Por isso, para os adultos de hoje, é difícil passar por esse processo de gastar saliva, falando que entende que o filho está muito chateado e com muita vontade de ter esse brinquedo, mas que não será possível comprá-lo hoje.” Ele também recomenda frases como: “Tudo bem você ficar triste e emburrado. Papai está aqui se você quiser conversar mais sobre isso”.

O educador conta que, quando lançou a iniciativa, há dez anos, os pais inicialmente tinham muita dificuldade em encontrar conteúdo para ajudá-los na função paterna na internet, enquanto grupos e blogs com conteúdo de apoio às mães eram bem mais comuns. Até hoje, os homens relatam a ele um sentimento de dificuldade em encontrar outros pais para discutir sobre como criar os filhos. Amigos do trabalho ou fora dele geralmente não querem falar sobre isso.

Queiroz acaba de lançar seu quarto livro, “Cartinhas para meu pai”, que é uma coleção de pequenas cartas como se fossem escritas pelos próprios filhos, contendo mensagens de reconhecimento pelo esforço e gratidão por abraçar a dificuldade da paternidade. “É para agradecer pelas noites que o pai passou sem dormir, por ter ficado e não ter desistido, por estar presente e emocionalmente disponível. Foi nesse desejo de mostrar que o seu filho está vendo o seu esforço, sabe?”

Para celebrar o Dia dos Pais no próximo domingo, ele sugere um café da manhã agradável em família, dentro ou fora de casa, um piquenique ou passeio ao ar livre, todos juntos. Mas o pai de quatro crianças diz que o melhor presente e o que sempre pede à sua esposa é: “Deixa-me dormir só hoje um pouco mais, até mais tarde”.