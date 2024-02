Pedro Scooby vai comentar o campeonato de surf que classifica para Olimpíada na CazéTV

Pedro Scooby inicia uma nova fase como comentarista na Cazé TV a partir de amanhã. O surfista estará presente nas transmissões do ISA Games, evento classificatório para as Olimpíada de Paris. No canal de streaming de Casimiro Miguel, Scooby não só trará comentários técnicos, ressaltando as manobras e performances dos atletas, mas também adicionará uma abordagem mais descontraída e humorística, semelhante ao que fez nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado, em parceria com o canal, e em algumas etapas da WSL pelo Sportv. “O Isa Games é importante para o Brasil conseguir mais uma vaga para a Olimpíada de Paris. Estamos com uma expectativa grande. Se conseguirmos três atletas brasileiros, as chances aumentam e o Gabriel Medina é muio bom”, disse





Pedro Scooby Foto: Ali Karakas - Divulgação

Além de ser uma das maiores referências no surf de ondas gigantes em todo o mundo, Scooby tem investido cada vez mais em sua carreira como comunicador, mostrando evolução e se descobrindo nessa nova profissão.